Российский флот отрепетировал начало войны в Балтийском море 6 24.06.2024, 21:38

1,542

Военные РФ отработали удары по «отряду боевых кораблей условного противника.

Российский флот провел учения в Балтийском море на фоне нарастающей напряженности с имеющими выход к Балтике странами НАТО.

Корабли Балтфлота в ходе маневров отработали отражение налета беспилотников и безэкипажных катеров условного противника, а также выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Кроме того, российские военные отработали удары по «отряду боевых кораблей условного противника. Учебные стрельбы выполнил ракетный катер «Димитровград» с использованием комплекса «Москит». Все назначенные цели были успешно поражены, подчеркнула пресс-служба Балтфлота.

Учения состоялись спустя неделю после того, как власти Дании заявили о возможности ограничить движение по Балтийскому морю танкеров российского теневого флота, которые возят нефть в обход западных санкций.

«Теневой флот является международной проблемой, которой требуется международное решение», — говорил глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен. По его словам, танкеры, большинство из которых имеют возраст 20 лет и выше, представляют экологическую угрозу, а переговоры об ограничениях для них ведутся со странами ЕС, имеющими выход к Балтике.

После российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия вошли в НАТО. В результате все расположенные вокруг Балтийского моря страны, кроме РФ, теперь являются членами Североатлантического альянса, а чего базы российского флота в Петербурге и Калининградской области оказались в «клещах».

Состоявшиеся в понедельник учения стали вторыми за последний месяц для российского флота в Балтийском море. 1 июня подлодка «Можайск» выполнила торпедные стрельбы по субмарине условного противника.

В конце марта экипажи двух российских подводных лодок Балтийского флота отрепетировали на учениях подводную дуэль. Подлодка «Можайск» скрытно вошла в обозначенную зону и с выгодной позиции торпедой условно атаковала субмарину потенциального противника. Подлодка «Дмитров», маневрируя, уклонилась от огня и провела условную контратаку.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram