Ученые: Ранняя Вселенная не такая, как мы ожидали
- 25.06.2024, 17:10
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Новое открытие меняет понимание космоса.
Космический телескоп Уэбб обнаружил, возможно, самые ранние звездные скопления во Вселенной, которые находятся в галактике Cosmic Gems arc, образовавшейся через 460 млн лет после Большого взрыва.
Открытие пяти древних шаровых скоплений звезд поможет ученым понять, как формировались самые ранние галактики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).
Ученые получили самый лучшее на сегодняшний день представление о галактике, которая возникла в течение первых 500 млн лет существования Вселенной. Это дает возможность понять, как движения первых звезд сформировали галактики во время космического рассвета.
Космический рассвет представая лет собой период длительностью 1 млрд лет начиная от Большого взрыва. Примерно через 400 млн лет после рождения космоса свет первых звезд пронзил всю Вселенную, что привело к фундаментальному изменению структуры галактик.
Во время формирования звезды выпускают ветры из струи ионизированной плазмы. По словам ученых, чтобы образовались 5 шаровых звездных скоплений, очень маленькая галактика Cosmic Gems arc должна была это делать с очень высокой эффективностью. Вероятно, влияние звездного материала на ее эволюцию было огромным.
Астрономы обнаружили галактику Cosmic Gems arc с помощью космического телескопа Хаббл, но она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть напрямую. Поэтому ученые использовали метод гравитационного линзирования.
Согласно общей теории относительности, гравитация является искривлением пространства-времени в присутствии материи и энергии. Это искривленное пространство устанавливает правила движения энергии и материи.
Хотя свет распространяется прямо, он может искривляться и увеличиваться из-за гравитации. Именно это и произошло, когда свет древней галактики был искривлен и увеличен другой галактикой под названием SPT-CL J0615-5746, которая находится намного ближе к нам.
Ученые использовали космический телескоп Уэбб, чтобы изучить эту галактику с беспрецедентной детализацией и обнаружить шаровые звездные скопления внутри нее. Оказалось, что эти скопления были невероятно плотными, примерно в 30 раз плотнее, чем подобные скопления ближе к Земле.
По словам ученых, это одни из самых ранних звездных скоплений, которые когда-либо видели, но неясно являются ли они первыми из существовавших.
Ученые говорят, что «ранняя Вселенная не такая, как мы ожидали», ведь ранние галактики более яркие, чем должны быть, а также формируют звезды с очень большой скоростью и это происходит в массивных и плотных звездных скоплениях. По словам ученых, это меняет понимание того, как формировались самые первые галактики.
Теперь ученые намерены изучить физические свойства звездных скоплений, более точно оценить их возраст, а также выяснить, какое влияние звезды в ранней галактике оказали нее.