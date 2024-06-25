Ученые: Ранняя Вселенная не такая, как мы ожидали 25.06.2024, 17:10

1,536

Новое открытие меняет понимание космоса.

Космический телескоп Уэбб обнаружил, возможно, самые ранние звездные скопления во Вселенной, которые находятся в галактике Cosmic Gems arc, образовавшейся через 460 млн лет после Большого взрыва.

Открытие пяти древних шаровых скоплений звезд поможет ученым понять, как формировались самые ранние галактики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Ученые получили самый лучшее на сегодняшний день представление о галактике, которая возникла в течение первых 500 млн лет существования Вселенной. Это дает возможность понять, как движения первых звезд сформировали галактики во время космического рассвета.

Космический рассвет представая лет собой период длительностью 1 млрд лет начиная от Большого взрыва. Примерно через 400 млн лет после рождения космоса свет первых звезд пронзил всю Вселенную, что привело к фундаментальному изменению структуры галактик.

Во время формирования звезды выпускают ветры из струи ионизированной плазмы. По словам ученых, чтобы образовались 5 шаровых звездных скоплений, очень маленькая галактика Cosmic Gems arc должна была это делать с очень высокой эффективностью. Вероятно, влияние звездного материала на ее эволюцию было огромным.

Астрономы обнаружили галактику Cosmic Gems arc с помощью космического телескопа Хаббл, но она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть напрямую. Поэтому ученые использовали метод гравитационного линзирования.

Согласно общей теории относительности, гравитация является искривлением пространства-времени в присутствии материи и энергии. Это искривленное пространство устанавливает правила движения энергии и материи.

Хотя свет распространяется прямо, он может искривляться и увеличиваться из-за гравитации. Именно это и произошло, когда свет древней галактики был искривлен и увеличен другой галактикой под названием SPT-CL J0615-5746, которая находится намного ближе к нам.

Ученые использовали космический телескоп Уэбб, чтобы изучить эту галактику с беспрецедентной детализацией и обнаружить шаровые звездные скопления внутри нее. Оказалось, что эти скопления были невероятно плотными, примерно в 30 раз плотнее, чем подобные скопления ближе к Земле.

По словам ученых, это одни из самых ранних звездных скоплений, которые когда-либо видели, но неясно являются ли они первыми из существовавших.

Ученые говорят, что «ранняя Вселенная не такая, как мы ожидали», ведь ранние галактики более яркие, чем должны быть, а также формируют звезды с очень большой скоростью и это происходит в массивных и плотных звездных скоплениях. По словам ученых, это меняет понимание того, как формировались самые первые галактики.

Теперь ученые намерены изучить физические свойства звездных скоплений, более точно оценить их возраст, а также выяснить, какое влияние звезды в ранней галактике оказали нее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com