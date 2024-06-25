Суд в Израиле обязал призывать ультраортодоксов в армию
- 25.06.2024, 19:05
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Учащихся йешив не призывали на срочную службу с 1949 года.
Верховный суд Израиля единогласным решением обязал правительство призывать в армию ультраортодоксальных иудеев на общих основаниях, в соответствии с последним вариантом закона об армейской службе от 1986 года.
В судебном вердикте говорится, что нет никаких оснований для того, чтобы делать различия между учениками религиозных учебных заведений (йешив) и другими израильтянами, подлежащими призыву на срочную службу.
Кроме того, будет прекращено финансирование учебных заведений, где учатся те, кто не получил освобождение от службы.
Закон, гарантировавший отсрочку студентам йешив, был принят в 1949 года. Тогда количество ортодоксальных учащихся, не подлежащих призыву, составляло около 400 человек. На конец 2023 года их число достигло 63 тысяч.
В 2017 году Верховный суд отменил закон, позволяющий не призывать в армию ультраордодоксов, но правительство Биньямина Нетаньяху регулярно продлевало отсрочки с помощью специальных указов. После сегодняшнего решения Верховного суда это нельзя будет делать.
Представители религиозных партий раскритиковали решение, отметив, что судьи не понимают значимость изучения Торы.