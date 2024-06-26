Утвержден новый генсек НАТО 26.06.2024, 11:47

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Марк Рютте

Он сменит на посту Йенса Столтенберга.

Страны-члены НАТО выбрали новым генеральным секретарем альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщает Reuters. Он сменит на посту норвежца Йенса Столтенберга.

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный конкурент на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, на прошлой неделе снял свою кандидатуру.

Рютте заручился поддержкой большинства государств НАТО, но ему пришлось приложить немало усилий, чтобы его кандидатуру одобрили Венгрия и Турция.

Йенс Столтенберг уходит в отставку осенью. Изначально планировалось, что он покинет пост главы альянса в 2018 году, но полномочия дважды продлевали.

Напомним, новому генсеку НАТО Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года.

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