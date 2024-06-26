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Евросоюз согласовал пакет санкций против белорусского режима

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  • 26.06.2024, 15:01
  • 7,414
Евросоюз согласовал пакет санкций против белорусского режима

Последний раз санкции против режима Брюссель вводил в 2023 году.

Послы стран Евросоюза при Евросовете согласовали новый пакет санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщило бельгийское председательство ЕС.

«Послы ЕС принципиально согласовали новый пакетом санкций против Беларуси. Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций», — сообщили в председательстве.

Теперь пакет санкций должен быть формально утвержден Евросоветом. 27-28 июня лидеры стран ЕС соберутся на очередной саммит.

На данный момент действует восемь пакетов санкций ЕС против официального Минска, последний из них принят в августе 2023 года.

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