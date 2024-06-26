Евросоюз согласовал пакет санкций против белорусского режима

Евросоюз согласовал пакет санкций против белорусского режима5
- 26.06.2024, 15:01
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Последний раз санкции против режима Брюссель вводил в 2023 году.
Послы стран Евросоюза при Евросовете согласовали новый пакет санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщило бельгийское председательство ЕС.
«Послы ЕС принципиально согласовали новый пакетом санкций против Беларуси. Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций», — сообщили в председательстве.
Теперь пакет санкций должен быть формально утвержден Евросоветом. 27-28 июня лидеры стран ЕС соберутся на очередной саммит.
На данный момент действует восемь пакетов санкций ЕС против официального Минска, последний из них принят в августе 2023 года.
EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024
This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.