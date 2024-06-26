Украинские партизаны сорвали поставки тяжелой техники и боеприпасов россиян из Крыма в Херсонскую область 26.06.2024, 17:31

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иллюстративное фото

В результате успешной операции значительно усложнилась логистика для оккупантов.

Агенты «АТЕШ» уничтожили релейный шкаф в районе Армянска, сорвав поставки тяжелой техники и боеприпасов россиян из Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Как сообщается, агенты «АТЕШ» избрали целью железнодорожную ветку, по которой российские войска осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.

В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Партизаны отметили, что эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.

«Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время», - добавили в «АТЕШ».

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