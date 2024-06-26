В РФ не пустили крупную партию ходового товара из Беларуси
- 26.06.2024, 18:02
Россиянам не понравилась малина.
В Россию не пустили партию свежей малины из Беларуси, сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Машину с ягодами задержали сотрудники Брянской таможни в пункте пропуска «Красный Камень». В кузове микроавтобуса обнаружили партию малины весом 2,7 тонны.
«В ходе досмотра автомобиля фитосанитарные инспекторы установили, что имевшийся у перевозчика фитосанитарный сертификат, выданный компетентным ведомством Республики Беларусь, был оформлен на 1,3 тонны свежей малины», — сказали в управлении.
При этом еще 1,4 тонны ягод перевозились в микроавтобусе без каких-либо документов, которые подтверждали бы происхождение груза и его безопасность.