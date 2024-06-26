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Курс японской иены упал до минимума с 1986 года

  • 26.06.2024, 18:05
Курс японской иены упал до минимума с 1986 года

На иену оказывает давление разрыв между процентными ставками в США и в Японии.

Доллар на торгах 26 июня в моменте укрепился к иене на 0,58% и поднялся до 160,62 иены за доллар, свидетельствуют данные рынка Forex на 16:30 по Минску. Выше этого значения валютная пара USD/JPY последний раз торговалась в декабре 1986 года.

Как пишет Bloomberg, на иену продолжает оказывать давление существенный разрыв между процентными ставками в США и в Японии, где стоимость займов остается близкой к нулю. Следующей серьезной проблемой для японской валюты, отмечает агентство, могут стать данные по ценовому индексу базовых расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, 28 июня. Это индикатор, на который ФРС обращает больше всего внимания при отслеживании инфляции в стране.

С начала года японская валюта ослабла более чем на 12%. Это привело к повышению цен на импорт, нанесло ущерб японским потребителям и вызвало растущее беспокойство среди бизнеса.

Учитывая, что базовые процентные ставки в Японии остаются едва выше нуля, а процентные ставки в США пока не снижены, разрыв в доходностях на рынках двух стран означает, что иена может продолжить ослабление, пишет Bloomberg.

В апреле и мае 2024 года Минфин Японии проводил валютные интервенции с целью стабилизировать курс национальной валюты, который упал ниже отметки 160 иен за доллар — максимума более чем за три десятилетия. Япония потратила на стабилизацию курса 9,8 трлн иен (около $61,3 млрд). Точные даты интервенций ведомство не уточнило. Данные по валютным резервам показывают, что Япония, вероятно, продавала казначейские облигации США, сообщило агентство.

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