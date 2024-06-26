Герой России получил 11 лет колонии за убийство 26.06.2024, 18:16

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Ирек Магасумов

Подполковник Магасумов убил девушку в Луганске во время празднования в честь получения звания.

Военный «суд» «Луганской народной республики» приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова, сообщил его адвокат Константин Елфимов «Коммерсанту».

Магасумова признали виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК). Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника. Обвинение требовало лишить его всех званий и приговорить к десяти годам по обвинению в убийстве и еще трем — по обвинению в хулиганстве.

Звание Героя России Магасумов получил от президента России Владимира Путина 2 августа прошлого года. Убийство, за которое осудили офицера, произошло 11 августа того же года в Луганске. По версии следствия, Магасумов отмечал получение звания вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем.

Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь. Депутат Госдумы Александр Хинштейн писал, что Магасумов находится в СИЗО с августа 2023-го.

Телеграм-канал Mash в сентябре прошлого года писал, что, по версии следствия, Магасумов в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в девушку. При этом явку с повинной по делу об убийстве написал Яськевич, но позже отказался от показаний. По версии защиты Магасумова, Яськевич, убирая оружие, случайно спустил курок и попал в девушку. СК назначил по делу 12 экспертиз.

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