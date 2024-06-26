Тихановская встретилась с Боррелем 26.06.2024, 18:19

Она призывала главного дипломата ЕС увеличить давление на режим Лукашенко.

Светлана Тихановская встретилась в Брюсселе с верховным представителем по внешней политике Жозепом Боррелем. Встреча проходила в рамках работы консультативной группы ЕС — Беларусь.

По сообщению пресс-службы Тихановской, во время встречи она призвала продолжать выдачу шенгенских виз, помочь с решением проблем легализации белорусов в других странах, держать границы открытыми для граждан Беларуси, при этом не уменьшая, а увеличивая давление на режим и его пособников.

Стороны обсудили также продолжение и увеличение поддержки для гражданского общества, привлечение режима к ответственности, развитие работы консультативной группы, сотрудничество в направлении противодействия пропаганде, а также продвижение европейского выбора среди белорусов.

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