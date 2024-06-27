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Литва запретит некоторым чиновникам выезжать в Беларусь

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  • 27.06.2024, 9:41
Литва запретит некоторым чиновникам выезжать в Беларусь

Запрет коснется 56 тысяч человек.

Литовцам, работающим с секретной информацией, будет запрещено выезжать в Россию, Беларусь и Китай. Соответствующие поправки к закону «О государственной и служебной тайне» одобрил 26 июня кабинет министров Литвы, пишет lrt.lt.

Теперь законопроект будет рассматриваться в Сейме.

Разработкой закона занималось Министерство обороны. В ведомстве говорят, что поправки имеют целью защитить госслужащих, работающих с секретной информацией, от деятельности иностранных спецслужб. Соответствующие меры были приняты после предупреждений со стороны разведки, что литовцев, имеющих доступ к секретной информации, пытаются вербовать.

По оценкам Минобороны, ограничение коснется около 56 тысяч человек.

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