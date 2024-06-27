Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк 1 27.06.2024, 10:31

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Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк снова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Это уже четвертое обследование за время ее заключения, три предыдущие экспертизы показали, что психическое здоровье политзаключенной в норме, пишет «Вясна».

Два раза Полину отправляли на экспертизу в РНПЦ психического здоровья. Это было перед ее первым судом в 2021 году, а потом после попытки Полины отказаться от белорусского гражданства. Еще одна такая экспертиза проводилась прямо в следственном изоляторе. Сейчас активистку решили в четвертый раз отправить на экспертизу.

Напомним, политзаключенная должна была выйти на свободу 21 мая, но за два дня до этого ее этапировали в СИЗО в рамках нового уголовного дела по ст. 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии).

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