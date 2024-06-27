СМИ: ВСУ ведут зачистку Белгородской области от российских военных

СМИ: ВСУ ведут зачистку Белгородской области от российских военных2
- 27.06.2024, 14:10
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Работают HIMARS.
Поступает все больше подтверждений, что удары реактивных систем залпового огня «Хаймарс» по российским базам в Белгородской области очень точны и результативны, передает dialog.ua.
В социальных сетях ежедневно появляются все новые некрологи, подтверждающие гибель российских военных, попавших под ракетные удары ВСУ.
Более того, в социальных сетях отмечают, что этих ударов бы не было, если бы Путин не стал повторно атаковать Волчанск и Харьков. Фатальная ошибка главы Кремля уже обернулась массой смертей для российских оккупантов.
В Сети публикуют признание российского военного Дениса Орлова, который был потрясен, узнав о гибели близкого друга, попавшего под удар «Хаймарса».
ВСУ обнаружили пункт временной дислокации российских военных и выпустили залп по Белгородской области. Погибший занимался минированием территорий.
«Леша погиб после удара американским «Хаймарсом» по территории Белгородской области. Он меня звал в гости туда, где был у него размещен пункт временной дислокации. Я все хотел приехать, говорил, что обязательно буду, только разберусь с графиком, но не успел…», — признался оккупант.
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили казарму российской армии в селе Мощеное Белгородской области.