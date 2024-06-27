Глава Минобороны Польши: На наших границах — орды бандитов

Глава Минобороны Польши: На наших границах — орды бандитов1
- 27.06.2024, 16:44
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Нелегалы специально обучены для атак на польских солдат.
Польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о высшем уровне гибридной войны.
По его словам, на границе с Беларусью Польша имеет дело не с мигрантами, которые пытаются получить убежище в Евросоюзе, а «ордами бандитов»
Как сообщает tvn24.pl, глава военного ведомства представил в парламенте проект поправок к законам, которые регулируют действия армии, полиции и пограничной службы в случае угрозы государственной безопасности.
По словам Косиняка-Камыша, нелегалы «нападают на границу и пытаются атаковать <…> польских солдат и офицеров», они «подготовлены и обучены этому».
— Это высший уровень гибридной войны, направленной против Республики Польша, высший уровень этой войны, направленной сегодня против безопасности польского государства, — сказал он.