Столкновение с высокими ставками: Байден и Трамп готовятся к первым предвыборным дебатам
- 27.06.2024, 17:21
Уже сегодня кандидаты на пост президента в США сойдутся в поединке.
Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп подготовились к столкновению с высокими ставками во время первых президентских дебатов кампании 2024 года в четверг, пытаясь убедить скептически настроенную нацию относительно своей способности обоих войти в новую каденцию. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Ожидалось, что дебаты в студии CNN в Атланте привлекут внимание к их преклонному возрасту. Так, Байден является старейшим президентом США, ему 81 год, а Трамп, которому 78 лет, был одним из старейших президентов США. Их конкурирующие видения экономики и демократии также будут в центре внимания.
«Матч-реванш между Байденом и Трампом знаменует собой первый случай, когда США видят повтор между двумя кандидатами от основных партий с 1950-х годов - и первый с участием нынешнего президента и бывшего с 1890-х годов. Многие американцы выразили недовольство своим выбором, и кампании надеются, что дебаты привлекут внимание к относительно статичной кампании», - пишет издание.
По словам Бретта О'Доннелла, республиканского аналитика, который помогал подготовить Митта Ромни и Джона Маккейна к дебатам во время их кампаний, ставки в этих дебатах чрезвычайно высоки.
«Между этими двумя кандидатами нет утраченной любви, поэтому будет большой интерес к тому, насколько они превосходят друг друга», - говорит эксперт.
По его мнению, Трампу нужно использовать дебаты, чтобы представить выборы как референдум относительно политики президента-демократа и представить голосование как выбор между Байденом и Трампом, «чтобы выиграть спор о том, что мы изменили экономику, и что все пойдет к лучшему, и вы бы не хотели это сорвать».
В то же время, по мнению аналитиков, Байден в свою очередь будет предупреждать американцев о том, что возвращение Трампа в Белый дом может означать для страны по таким вопросам, как демократия, права на аборты и налоги, одновременно излагая свое видение относительно второго срока. Ожидается, что он также вынесет осуждение Трампа перед судом присяжных Манхэттена по 34 преступлениям за фальсификацию записей, чтобы скрыть деньги, выплаченные порнозвезде.