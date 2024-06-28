Российского террориста Гиркина, который просился на войну против Украины, этапировали в колонию 28.06.2024, 1:06

Игорь Гиркин (Стрелков)

Об этом сообщила его жена.

Российского террориста и бывшего так называемого министра обороны террористической группировки «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) этапировали в российскую колонию по делу о «призывах к экстремизму». Об этом в четверг, 27 июня, сообщила его жена Маргарита Регинская.

По словам Регинской, эту информацию ей предоставил адвокат Гиркина. Она добавила, что пока не имеет данных о том, в какую колонию его направили.

10 апреля Гиркин просил отправить его на войну против Украины. Его адвокат заявлял, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии на оккупированных территориях на востоке Украины принять Гиркина на должность командира взвода.

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