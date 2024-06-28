закрыть
28 июня 2024, пятница, 1:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российского террориста Гиркина, который просился на войну против Украины, этапировали в колонию

  • 28.06.2024, 1:06
Российского террориста Гиркина, который просился на войну против Украины, этапировали в колонию
Игорь Гиркин (Стрелков)

Об этом сообщила его жена.

Российского террориста и бывшего так называемого министра обороны террористической группировки «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) этапировали в российскую колонию по делу о «призывах к экстремизму». Об этом в четверг, 27 июня, сообщила его жена Маргарита Регинская.

По словам Регинской, эту информацию ей предоставил адвокат Гиркина. Она добавила, что пока не имеет данных о том, в какую колонию его направили.

10 апреля Гиркин просил отправить его на войну против Украины. Его адвокат заявлял, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии на оккупированных территориях на востоке Украины принять Гиркина на должность командира взвода.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич
Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов