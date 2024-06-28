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Байден о планах Путина: Когда он возьмет Украину, что произойдет с Беларусью?

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  • 28.06.2024, 7:45
  • 17,278
Байден о планах Путина: Когда он возьмет Украину, что произойдет с Беларусью?
Джо Байден

Президент США заявил о возможном начале третьей мировой войны.

Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом заявил, что после взятия Россией Киева Москва нацелится на Минск и Варшаву. Он также считает, что после победы России в Украине может начаться третья мировая война. Об этом он заявил в ходе дебатов, которые транслировал телеканал CNN.

«Путин хочет взять всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Беларусью, что произойдет с теми странами НАТО?» — сказал Байден.

Позицию Трампа по Украине Байден назвал «угрозой ядерной войны».

«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — сказал Байден.

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