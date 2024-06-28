Штаны – архитектурное излишество 10 Ирина Халип

28.06.2024, 10:36

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Без них силовикам проще и уютнее.

На прошлой неделе белорусские журналисты раскопали историю о суде над сотрудником департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД Игорем Шкредом. Суд – ерунда, подсудимый отделался штрафом, но не в этом дело, а в составе преступления. Оказалось, что судили сотрудника элитного подразделения за то, что он целый день ходил по деревне без трусов. И в магазин заходил несколько раз, и с сельчанами скандалил – мол, мне можно, я вас всех посажу.

Моей фантазии не хватило, честно говоря, чтобы попытаться эту картину представить. Нет, пьяный милиционер – это запросто. Но чтобы без трусов, в засаленной майке-алкоголичке, да целый день на улице, да с бурной социальной жизнью при этом - с походами в сельпо, с перебранками с прохожими, - нет, представить себе не могу, воображение отказывает. Более того, если бы увидела это в какой-нибудь комедии положений, сказала бы, что режиссеру не хватило чувства меры, поскольку такое показывать зрителю – это слишком. Но и у режиссеров ситкомов, судя по всему, фантазии тоже не хватило бы.

Хотя, в сущности, не стоит переводить историю в жанр комедии. Потому что это не комедия, не курьезная ситуация, не карикатура. Это портрет. Портрет белорусского силовика под прикрытием в самом что ни на есть реалистическом стиле. Этот, беспорточный, - не какой-нибудь пэпээсник. Он из тех, которые должны быть незаметными, - они следят, прослушивают, читают чужую переписку, тайно проникают в жилища, следуют по пятам и дышат в затылок. Они могут быть законспирированными и залегендированными так, что мать родная не узнает. Главное – они не должны привлекать внимание, иначе вся оперативно-розыскная деятельность – псу под хвост. И вот такой наглухо законспирированный оперативник с паспортами разнообразных Петровых и Бошировых бродит по деревне без исподнего. И кто его знает, был ли в этот день у оперативника выходной. А вдруг наш герой был на задании?

Вот представьте себе: некто в ваше отсутствие должен проникнуть в вашу квартиру и незаметно там провести обыск. Найти то, что вы прячете, и исчезнуть, оставив все так, будто и не было никакого незваного гостя. Вы приходите домой, ни о чем не догадываясь, и видите, что по вашему дому бродит пьяный мент без трусов. Или подходите к своей машине утром и замечаете, что с заднего сиденья некто в майке-алкоголичке задорно машет в окно тем самым, публичная демонстрация чего является правонарушением. Вы думали, так не бывает? Теперь-то знаете, что бывает.

И этот пьяный без трусов – не исключение, он типичный представитель своего «элитного» подразделения. Это они, из того самого департамента, сажают политических. Это им, в то самое подразделение, отдают приказы – проследить, покопаться в чужих вещах и найти флаг или хотя бы наклейку, перехватить наши письма, подслушать наши разговоры, прочитать наши сообщения. Потом они стряпают дела оперативного учета. По их прихоти (могут снять трусы и бегать по деревне, а могут опохмелиться и начать слежку – это кому как повезет) многие политзаключенные сейчас в тюрьмах, а не на свободе. Согласитесь, это даже обидно – садиться в тюрьму не потому, что лично против тебя работает весь государственный аппарат, а из-за вот такого пьяного беспорточника.

С другой стороны, он молодец, этот неизвестный прежде Шкред, своей прогулкой без трусов продемонстрировавший всем, кто они такие, эти «элитные» силовики. Жги дальше, санкюлот ты наш. Вот и Лукашенко заметил и отметил: переименовал департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности в департамент криминальной разведки. Звучит куда более весомо и серьезно. Почти как «департамент Штирлицев и Жегловых». Должно быть, Лукашенко, когда ему доложили о прогулке без порток, сказал: «Ну какие же орлы служат в этом подразделении! Наша гордость! Нужно переименовать, чтобы еще круче звучало»,

И теперь всякий сотрудник этого департамента, снимая трусы перед выходом на улицу, говорит себе с гордостью: «Я теперь разведчик!» - и марширует, чеканя шаг, в сельпо пугать продавщицу.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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