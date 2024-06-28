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Ученые: Обнаружено нечто странное в образцах почвы с Луны

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  • 28.06.2024, 11:34
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Ученые: Обнаружено нечто странное в образцах почвы с Луны

Это бросает вызов теории ее создания.

Китайские ученые сделали необычное открытие во время анализа образца почвы, возрастом 2 млрд лет, собранного на Луне и доставленного на Землю миссией «Чанъэ-5» в 2020 году. Был обнаружен встречающийся в природе графен, а это бросает вызов преобладающей теории о происхождении Луны.

Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review, пишет Futurism (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, присутствие углерода в лунной почве, возрастом 2 млрд лет, противоречит теории, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с другой маленькой планетой. Эта теория предполагает, что на Луне очень мало углерода и он образовался в результате ударного события. Эта теория была подтверждена анализом образцов, взятых во времена миссии «Аполлон». Но обнаружение графена, то есть чистой формы углерода, бросает вызов этой теории.

Анализ графена, обнаруженного в лунных образцах, привел ученых к выводу, что на Луне может происходить процесс улавливания углерода. Это может объяснить присутствие местного углерода на спутнике Земли. Ученые выяснили, что в образцах с Луны находится малослойный графен, который представляет собой графен с количеством слоев от двух до десяти, и его также можно создать в лаборатории.

Авторы считают, что графен мог образоваться в результате воздействия солнечного ветра на лунную поверхность и ранних извержений вулканов. Но ученые признают, что метеориты все же могли привести к образованию графитового углерода на Луне, как предполагали предыдущие исследования.

Существование на Луне чистого природного углерода бросает вызов теории о том, что примерно 4,45 млрд лет назад Луна образовалась в результате столкновения с планетой размером с Марс. Авторы считают, что дальнейшее углубленное исследование свойств природного графена предоставит больше информации о геологической эволюции Луны.

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