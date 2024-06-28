Представлен самый маленький и самый дешевый электрокар Hyundai 28.06.2024, 12:10

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Раскрыта цена.

На автошоу в Пусане презентовали новый Hyundai Inster. Электрический вариант бюджетной модели Casper начнут продавать в Южной Корее до конца лета, а позже он появится в Европе и на Ближнем Востоке. Об авто рассказали на официальном сайте Hyundai.

Электрокроссовер Hyundai Inster — субкомпактная городская модель с рубленым дизайном и расширенными крыльями. От бензинового собрата он отличается пиксельной оптикой, измененными бамперами и заглушкой на месте решетки радиатора. К тому же, электрокар на 230 мм длиннее.

Размеры Hyundai Inster 2025:

длина — 3825 мм;

ширина — 1610 мм;

высота — 1575 мм;

колесная база — 2580 мм.

В салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а подсветка может менять цвет (доступны 64 варианта). Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. В зависимости от их положения объем багажника составляет от 280 до 351 л.

Электромобиль Hyundai Inster можно довольно много оснастить — доступны камеры кругового обзора, беспроводная зарядка телефонов, панорамная крыша, подогрев сидений. Также предлагают широкий набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание знаков, контроль «слепых» зон и усталости водителя.

Новый Hyundai Inster предложат в двух переднеприводных модификациях:

- 97 л. с. и 147 Н∙м, батарея на 42 кВт∙ч, запас хода 300 км;

- 115 л. с. и 147 Н∙м, батарея на 49 кВт∙ч, запас хода 355 км.

Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 120 кВт) на 80% занимает полчаса, а переменным (11 кВт) — 4-4,5 часа. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки.

Цена Hyundai Inster в Европе составит примерно 22 000 евро. Это будет самый дешевый электромобиль южнокорейского бренда.

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