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В ГПК заявили о выходе «Русского добровольческого корпуса» к границе с Беларусью

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  • 28.06.2024, 13:59
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В ГПК заявили о выходе «Русского добровольческого корпуса» к границе с Беларусью

На этом же направлении якобы нашли «тайник со взрывчаткой».

В Госпогранкомитете заявили о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда «Русского добровольческого корпуса».

«Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь», — утверждают в ведомстве.

Также в ГПК заявляют о разведывательных полетах украинских беспилотников вдоль границы с Беларусью, против которых применяют штатное вооружение и технические средства радиоэлектронной борьбы.

«Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадракоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы. На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также утверждают о найденном на этом же направлении тайнике «с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств».

«Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним», — заявляют в ГПК.

«Органами пограничной службы во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы, усилению контроля за воздушным пространством и соблюдения режима на приграничной территории», — говорится в сообщении.

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