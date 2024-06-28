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Ученые поняли как люди выбирают с кем вступать в брак

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  • 28.06.2024, 14:38
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Ученые поняли как люди выбирают с кем вступать в брак

Эксперты проанализировали 27 исследований.

Тысячелетиями люди знакомятся, встречаются и женятся, однако до сих пор выбор партнеров окутан некой тайной. В новом исследовании ученым, похоже, удалось пролить свет на то, как мы выбираем тех, с кем начинаем встречаться и вступаем в брак, пишет PHYS.org (перевод - «Фокус»).

В новой работе ученые проанализировали 27 исследований, проведенных под руководством профессора психологии Университета Флориды Грегори Вебстеров. В общей сложности в исследованиях приняли участие 1300 пар, а результаты анализа были напечатаны в академическом журнале «Личность и индивидуальные различия».

Результаты работы ученых показывают, что мужчины и женщины не только довольно хорошо оценивают свою привлекательность, но пары, как правило, также имеют схожие взгляды на собственную красоту. Например, мужчины, считающие себя привлекательными, как правило, встречались с женщинами, имеющими аналогичную самооценку.

Отметим, что команда Вебстера использовала данные, которые были получены в результате 27 исследований, где партнеров попросили оценить свою физическую привлекательность. После этого фото пар были показаны незнакомцам, которые объективно оценили их красоту.

Первый метаанализ ученые провели в 1988 году, а теперь, разработав новые методы анализа данных пар, повторили свою работу. Это дало прекрасную возможность переоценить предыдущие результаты. По словам Вебстера, исходные данные исследования фактически восходят к 1972 году, однако результаты старых работ все еще остаются актуальными.

Авторы исследования признают, что за это время некоторые аспекты привлекательности могли измениться, однако основы того, что люди считают привлекательным в разных культурах и времени, довольно стабильны и последовательны.

Таким образом ученые пришли к выводу, что мужчины и женщины, на самом деле, весьма самокритичны и способны реально оценить свою привлекательность. Более того, мы, вероятно, встречаемся и вступаем в брак с людьми из "нашей лиги", по крайней мере, когда речь идет о красоте и привлекательности.

Некоторые исследования, использованные в этом метаанализе, были сосредоточены на молодых людях встречающихся парах, в то время как другие были ориентированы на супругов, состоящих в длительном браке. Исследователи обнаружили, что среди людей, которые были вместе дольше, мужчины более точно оценивали свою привлекательность.

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