Мошенники придумали новый способ для кражи денег у белорусов 28.06.2024, 15:02

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Они могут звонить даже по обычной телефонной связи.

Мошенники предлагают обновить приложение мобильного оператора для доступа к личному кабинету. Звонят обычно по Viber и WhatsApp, а также по обычной телефонной связи.

Чтобы «обновить» приложение, они присылают ссылку. Но она ведет на сторонний ресурс. Как только поддавшийся на уловку человек переходит по ней, на его смартфоне устанавливается вредоносное программное обеспечение, через которое мошенники получают полный доступ к устройству. Так они могут видеть всю личную информацию на телефоне, включая переписки в мессенджерах. Они также могут добраться до банковских данных и увести деньги.

Как не попасться на удочку аферистов

Не стоит устанавливать никакие приложение по просьбе неизвестных людей, в частности если такие рекомендации поступают по телефону — кем бы они ни представлялись, рекомендуют в «Банке РРБ».

Устанавливать и обновлять приложения следует только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store).

Не стоит переходить по неизвестным ссылкам.

«Также никогда никому не надо предоставлять свои банковские данные по телефону или в сообщениях (особенно это касается трехзначного кода, обозначенного на обратной стороне банковской карты, его не имеют право знать даже работники банка), — рекомендует банк. — Если вам звонит кто-то и представляется сотрудником компании, оператора, банка (или каких-либо еще структур), но у вас вызывает сомнение, действительно ли он там работает, лучше всего завершить разговор и перезвонить по официальным номерам этой структуры».

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