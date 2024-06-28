СМИ: Заместительница Шойгу сбежала во Францию «с кучей наличности» 14 28.06.2024, 16:17

21,208

В Минобороны РФ она отвечала за финансовые потоки.

После того как Кремль начал чистки в высшем военном руководстве, из России, предварительно, сбежала бывшая замглавы Минобороны Татьяна Шевцова. Чиновница обосновалась на «враждебном Западе».

Как сообщает dialog.ua со ссылкой на росСМИ, Шевцова очень долго работала в Минобороны РФ, отвечая за финансовые потоки. После того как Шойгу был отстранен от должности министра, а его ближайшее окружение стало фигурантами уголовных дел, 54-летняя чиновница загадочно исчезла. Пропагандисты утверждают, что она сбежала во Францию, прихватив с собой награбленное.

«Юридическая газета» со ссылкой на источник опубликовало версию о том, что Шевцова после своего скоропостижного увольнения собрала «тревожный чемоданчик» с кучей наличности и сбежала во Францию. Официальные источники это не подтверждают и не опровергают. Также сообщалось, что «Белоусов (новый министр обороны РФ - ред.) крайне возмущен» таким поступком», - говорится в статье.

Подтверждения этой информации на данный момент нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com