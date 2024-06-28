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СМИ: Заместительница Шойгу сбежала во Францию «с кучей наличности»

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  • 28.06.2024, 16:17
  • 21,208
СМИ: Заместительница Шойгу сбежала во Францию «с кучей наличности»

В Минобороны РФ она отвечала за финансовые потоки.

После того как Кремль начал чистки в высшем военном руководстве, из России, предварительно, сбежала бывшая замглавы Минобороны Татьяна Шевцова. Чиновница обосновалась на «враждебном Западе».

Как сообщает dialog.ua со ссылкой на росСМИ, Шевцова очень долго работала в Минобороны РФ, отвечая за финансовые потоки. После того как Шойгу был отстранен от должности министра, а его ближайшее окружение стало фигурантами уголовных дел, 54-летняя чиновница загадочно исчезла. Пропагандисты утверждают, что она сбежала во Францию, прихватив с собой награбленное.

«Юридическая газета» со ссылкой на источник опубликовало версию о том, что Шевцова после своего скоропостижного увольнения собрала «тревожный чемоданчик» с кучей наличности и сбежала во Францию. Официальные источники это не подтверждают и не опровергают. Также сообщалось, что «Белоусов (новый министр обороны РФ - ред.) крайне возмущен» таким поступком», - говорится в статье.

Подтверждения этой информации на данный момент нет.

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