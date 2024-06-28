ВСУ впервые «обнулили» российский С-500 в Крыму 4 28.06.2024, 16:46

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При ударе использовали американские ракеты ATACMS.

Оккупационная армия РФ, предварительно, впервые потеряла в войне свой новейший зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей».

О поражении установки сообщил 28 июня влиятельный украинский Telegram-канал «Дивізіон- «ТІВАЗ», который связывают с ВСУ.

Сначала блогер сообщил о выведении из строя российского С-500. Позже он уточнил, что уничтожена самая дорогостоящая часть комплекса - радиолокационная система (РЛС), которая выявляет вражеские воздушные цели.

По его данным, при ударе ВСУ использовали американские ракеты ATACMS в кассетном варианте.

Отметим, что никаких подтверждений озвученной информации на сегодняшний день нет. Если она достоверна, в ближайшие дни стоит ожидать сообщений от ВСУ и спутниковых снимков.

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