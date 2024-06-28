ВСУ впервые «обнулили» российский С-500 в Крыму

ВСУ впервые «обнулили» российский С-500 в Крыму4
- 28.06.2024, 16:46
- 6,154
При ударе использовали американские ракеты ATACMS.
Оккупационная армия РФ, предварительно, впервые потеряла в войне свой новейший зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей».
О поражении установки сообщил 28 июня влиятельный украинский Telegram-канал «Дивізіон- «ТІВАЗ», который связывают с ВСУ.
Сначала блогер сообщил о выведении из строя российского С-500. Позже он уточнил, что уничтожена самая дорогостоящая часть комплекса - радиолокационная система (РЛС), которая выявляет вражеские воздушные цели.
По его данным, при ударе ВСУ использовали американские ракеты ATACMS в кассетном варианте.
Отметим, что никаких подтверждений озвученной информации на сегодняшний день нет. Если она достоверна, в ближайшие дни стоит ожидать сообщений от ВСУ и спутниковых снимков.