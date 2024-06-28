Турция почти в четыре раза сократила закупки российского газа 1 28.06.2024, 18:41

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Анкара увеличила закупки газа из Азербайджана.

Потерявший две трети экспорта и получивший рекордный в своей истории убыток «Газпром» испытывает проблемы на одном из последних крупных рынков продажи газа.

Турция, которая стала вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после прекращения поставок большинству европейских стран, резко сократила импорт из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику турецкого Совета по регулированию энергетического рынка (EPDK).

В апреле турецкие импортеры приобрели у «Газпрома» лишь 413 млн кубометров трубопроводного газа — в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,523 млрд кубов).

Закупки азербайджанского газа при этом увеличились — на 12%, до 1,001 млрд кубометров. Еще 544 млн кубометров Турция приобрела в Иране — вдвое больше, чем в марте и феврале.

От российского СПГ турецкие компании отказались вовсе: в апреле порты страны не приняли ни одного танкера с сырьем из РФ. Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в страну стал Алжир (5 танкеров-газовозов), а общие объемы импорта составили 437 млн кубометров (-37% год к году).

Не присоединившаяся к санкциями против России и ставшая крупным «транзитным хабом» для российского импорта и денежных потоков, Турция в прошлом году выторговала себе крупную газовую скидку, когда государственная энергокомпания Botas получила право отсрочить платежи «Газпрому» на $4 млрд.

В начале года президент Турции Реджеп Эрдоган планировал поставить вопрос о новом снижении цен на российский газ. Добиваться уступок он намеревался в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, который планировал визит в Анкару. По словам источника ТАСС, Эрдоган рассчитывал увязать новую скидку с проектом «газового хаба» в Турции, с помощью которого Кремль надеется найти новых покупателей для газовой монополии после потери ключевого, европейского, рынка.

Кремль отменил визит Путина в Анкару вскоре после того, как стало известно, что турецкие банки начали массово блокировать платежи в Россию, опасаясь санкций американского Минфина, который в начале года получил новые полномочия от администрации Джо Байдена. Несмотря на продолжавшиеся почти полгода переговоры, решить проблему платежей так и не удалось, сообщал в июне представитель Ziraat — одного из крупнейших госбанков Турции с активами на $110 млрд.

Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, состоятся в начале июля — на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3–4 июля в Астане. Помимо Украины и безопасности в Черном море, будут обсуждаться вопросы газовой торговли, сообщал ранее Haberturk со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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