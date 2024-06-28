The Guardian опубликовала список кандидатов, которые могли бы пойти на выборы вместо Байдена 1 28.06.2024, 22:20

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Выборы в США могут пойти по неожиданному сценарию.

Американские и мировые СМИ обсуждают провальное, по мнению многих экспертов и обычных зрителей, выступление президента США Джо Байдена на первых дебатах со своим будущим соперником на выборах Дональдом Трампом. От Байдена не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, полагают эксперты.

Большинство обозревателей сходятся во мнении, что, хотя дебаты считаются коньком Байдена, действующий президент США, претендующий на второй срок, выглядел значительно слабее своего предшественника, а Трамп, напротив, выступал уверенно и напористо.

Экспресс-опрос, проведенный телекомпанией CNN, которая устраивала дебаты, показал, что 67% опрошенных считают, что Трамп выиграл дебаты, 33% назвали победителем Байдена.

Британская газета Guardian публикует список из шести человек, которые, по мнению издания, могли бы пойти на выборы вместо Байдена.

Помимо 59-летней вице-президента Харрис, в список вошли губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом (56 лет), Иллинойса Джей Притцкер (59 лет) и Мичигана Гретхен Уитмер (52 года), а также сенатор от штата Огайо Шеррод Браун (71 год) и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс (55 лет), который принимал участие в праймериз, но сошел с дистанции, уступив Байдену.

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