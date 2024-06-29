ЕС ввел новые торговые санкции против режима Лукашенко 1 29.06.2024, 13:42

2,812

Стало известно, что попало под ограничения.

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, которые призваны повторить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

Об этом, как пишет «Европейская правда», в субботу сообщила пресс-служба Совета.

Своим решением Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусского промышленного потенциала.

Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Кроме того, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию. Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и других.

Также Совет ЕС расширяет запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.

Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры из ЕС включали в свои будущие контракты так называемую «оговорку об отсутствии Беларуси», которая запрещает реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси важных товаров и технологий, товаров военного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов.

С целью минимизации риска обхода санкций ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могут способствовать усилению белорусских промышленных мощностей.

Кроме того, с целью противодействия реэкспорту товаров военного назначения, найденных в Украине или критически важных для развития российских военных систем, операторы ЕС, которые продают такие товары в третьи страны, должны будут внедрить механизмы должной осмотрительности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com