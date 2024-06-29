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ЕС ввел новые торговые санкции против режима Лукашенко

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  • 29.06.2024, 13:42
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ЕС ввел новые торговые санкции против режима Лукашенко

Стало известно, что попало под ограничения.

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, которые призваны повторить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

Об этом, как пишет «Европейская правда», в субботу сообщила пресс-служба Совета.

Своим решением Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусского промышленного потенциала.

Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Кроме того, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию. Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и других.

Также Совет ЕС расширяет запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.

Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры из ЕС включали в свои будущие контракты так называемую «оговорку об отсутствии Беларуси», которая запрещает реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси важных товаров и технологий, товаров военного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов.

С целью минимизации риска обхода санкций ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могут способствовать усилению белорусских промышленных мощностей.

Кроме того, с целью противодействия реэкспорту товаров военного назначения, найденных в Украине или критически важных для развития российских военных систем, операторы ЕС, которые продают такие товары в третьи страны, должны будут внедрить механизмы должной осмотрительности.

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