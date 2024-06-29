Камера наблюдения зафиксировала прилет ракеты РФ по многоэтажке в Днепре 29.06.2024, 13:57

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Видео опровергает версию кремлевских пропагандистов.

Камера наблюдения зафиксировала прилет российской ракеты по многоэтажке в Днепре 28 июня. Судя по нему, этот жилой дом и был главной целью удара, пишет dialog.ua.

Как только стало известно, что российская ракета ударила по жилой многоэтажке, кремлевские пропагандисты в один голос начали обвинять в случившемся украинскую ПВО.

Опубликованное видео опровергает эту версию. На ролике четко видно прямое попадание российской ракеты по дому.

Момент удара российской ракеты в жилой дом в Днепре. Сам боеприпас опознать сложно, писали что могла быть Х-69 или Х-59. Но совершенно понятно, что это прямое попадание ракеты в дом — она не была сбита ПВО или как-то существенно повреждена pic.twitter.com/eJ5XWTS8mN — IanMatveev (@ian_matveev) June 29, 2024

Предварительно, речь идет об авиационной ракете «Х-69» или «Х-59». Украинская сторона пока не назвала средство поражения.

Напомним, что удар по многоэтажке был нанесен в 18:30 пятницы, 28 июня. В это время многие жители уже успели вернуться с работы домой. При атаке четыре верхних этажа дома были полностью разрушены. Обломки обрушились вниз на людей и автомобили. По последним данным, подтверждена гибель одного человека. Еще 5 жильцов дома считаются пропавшими без вести, у их родственников берут образцы ДНК для опознания останков. Еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших есть беременная женщина и 7-месячная девочка.

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