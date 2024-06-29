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В Чернигове появилась мемориальная доска Кастусю Калиновскому

  • 29.06.2024, 18:43
В Чернигове появилась мемориальная доска Кастусю Калиновскому

На доме, в который попал снаряд.

В Чернигове на улице Кастуся Калиновского разместили мемориальную доску в честь белорусского национального героя, сообщает Черниговский портал 0462.ua.

Мемориальная доска установлена на доме, в который попал снаряд в начале марта 2022 года во время российского вторжения на север Украины.

Улица, на которой почтили память руководителя восстания 1863 года, ранее носила название деятеля времен Второй мировой войны Смирнова. В честь Калиновского ее переименовали в 2024 году.

Установку и изготовление мемориальной доски инициировал благотворительный фонд «Вольная Беларусь». 20 июня фонд сообщал, что соответствующее решение было утверждено исполкомом Черниговского городского совета.

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