В Чернигове появилась мемориальная доска Кастусю Калиновскому
- 29.06.2024, 18:43
На доме, в который попал снаряд.
В Чернигове на улице Кастуся Калиновского разместили мемориальную доску в честь белорусского национального героя, сообщает Черниговский портал 0462.ua.
Мемориальная доска установлена на доме, в который попал снаряд в начале марта 2022 года во время российского вторжения на север Украины.
Улица, на которой почтили память руководителя восстания 1863 года, ранее носила название деятеля времен Второй мировой войны Смирнова. В честь Калиновского ее переименовали в 2024 году.
Установку и изготовление мемориальной доски инициировал благотворительный фонд «Вольная Беларусь». 20 июня фонд сообщал, что соответствующее решение было утверждено исполкомом Черниговского городского совета.