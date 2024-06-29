Кадыров начал угрожать главе СК РФ Бастрыкину 29.06.2024, 20:09

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После заявления о никабах.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал «срочно» запретить ношение никабов — закрытого женского головного убора с прорезью для глаз. Запись выступления главы СК опубликовало РБК.

Ему тут же ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бастрыкин вспомнил о последних терактах в Ростове и в Дагестане, а их исполнителей назвал „террористами-исламистами“. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также призвал «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора». В заключении Кадыров подчеркнул, что если чиновники уровня Бастрыкина «будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

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