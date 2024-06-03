Лукашенко обидели в Монголии 3.06.2024, 11:10

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Визит не задался.

Лукашенко находится с визитом в Монголии. Белорусский диктатор прилетел в эту страну 1 июня. Визит белорусского диктатора уже нельзя назвать «гладким».

Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал власти страны задержать Лукашенко, назвав его военным преступником, а местные СМИ обсуждают арест белорусского правителя.

Известный в Монголии политик, писатель, историк, экс-министр финансов Баабар назвал белорусского диктатора «кровавым мясником».

Лукашенко же обиделся на то, как о нем писали монгольские СМИ из-за поддержки официальным Минском вооруженной российской агрессии против Украины, и назвал их «ангажированными.

«Вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все — отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество», — сказал он.

В Улан-Баторе Лукашенко встретили протестами. Активисты пришли на центральную площадь Улан-Батора, чтобы напомнить о военных преступлениях Лукашенко против Украины. Протестующих задержали.