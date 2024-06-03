Лукашенко обидели в Монголии
- 3.06.2024, 11:10
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Визит не задался.
Лукашенко находится с визитом в Монголии. Белорусский диктатор прилетел в эту страну 1 июня. Визит белорусского диктатора уже нельзя назвать «гладким».
Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал власти страны задержать Лукашенко, назвав его военным преступником, а местные СМИ обсуждают арест белорусского правителя.
Известный в Монголии политик, писатель, историк, экс-министр финансов Баабар назвал белорусского диктатора «кровавым мясником».
Төв талбайд баривчилгаа үргэлжилсээр байна. ОУ-ын эрүүгийн гэмт хэрэгтэн А.Лукашенко айлчлалтай холбоотойгоор #NoWar иргэдийг баривчилсаар байна. (Баривчлагдсан @Jak_0210 хаана байгаа нь тодорхойгүй)#LibertéMongol #KillerLukashenko #StandWithUkraine pic.twitter.com/wGzqAjgkdQ— 🟡#NoWar (@NoWarMN) June 3, 2024
Лукашенко же обиделся на то, как о нем писали монгольские СМИ из-за поддержки официальным Минском вооруженной российской агрессии против Украины, и назвал их «ангажированными.
«Вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все — отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество», — сказал он.
В Улан-Баторе Лукашенко встретили протестами. Активисты пришли на центральную площадь Улан-Батора, чтобы напомнить о военных преступлениях Лукашенко против Украины. Протестующих задержали.
#LibertéMongol #KillerLukashenko #StandWithUkraine pic.twitter.com/sz4lGXVIoT— 🟡#NoWar (@NoWarMN) June 3, 2024