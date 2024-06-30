Forbes: ВСУ могут одним ударом уничтожить ключевую авиабазу в РФ 1 30.06.2024, 10:08

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Она находится в зоне досягаемости ракет ATACMS.

Силы обороны Украины способны одним ударом накрыть воронежскую авиабазу «Балтимор», с которой ежедневно взлетают российские боевые самолеты для обстрелов украинской территории планирующими авиабомбами. Но уничтожению этого объекта мешает запрет США на использование ВСУ ракет ATACMS для ударов по данной цели, пишет Forbes.

Издание акцентирует внимание, что данная авиабаза расположена в менее чем 200 км от границы Украины, то есть в зоне досягаемости ракет ATACMS.

Десятки российских Су-34 часто размещаются под открытым небом на данной базе, и украинская армия потенциально может вывести из строя весь вражеский оперативный флот самолетов, базирующихся там.

Для этого нужно, чтобы Вашингтон позволил нанести такой удар. Сейчас Белый дом запрещает Киеву атаковать эту базу американскими ракетами, предлагая сбивать самолеты в воздухе.

Однако ВС РФ поэтому и применяют планирующие бомбы, чтобы атаковать украинскую территорию издалека, не заходя в зону действия ПВО.

Помимо этого, у Украины недостаточное количество дальнобойных систем ПВО, в результате чего приходится рисковать и подтягивать комплексы ближе к границе, отмечает издание.

По мнению аналитиков, ловить российские «сушки» истребителями F-16, когда те поступят в Украину, возле границы также является рискованным шагом.

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