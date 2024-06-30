Синоптики спрогнозировали «контрастное» начало июля 30.06.2024, 14:54

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Разница между Гродно и Гомелем будет в 18 градусов.

Синоптики спрогнозировали белорусам контрастное начало июля. Из-за холодного атмосферного фронта, который принесет в страну более прохладный, влажный воздух, разница максимальных дневных температур в один из дней на предстоящей неделе между Гродненской и Гомельской областями составит 18 градусов, а к отдельных районах прогремят грозы с ливнями. Узнали, надолго ли задержится этот холодный фронт в Беларуси.

Согласно прогнозу Белгидромета, в понедельник, 1 июля, погоду в стране будут определять фронтальные разделы, которые постепенно смещаются с юго-запада Европы. Западным регионам страны синоптики пообещали ночные грозы, а днем — кратковременные дожди для большей части страны. При грозах, по словам специалистов, возможен сильный порывистый ветер.

А вот температура в этот день останется предельно высокой, как и в эти выходные — до +36°С синоптики спрогнозировали жителям Гомельской области, остальной части страны — в диапазоне +27..+34°С. Ночь также не принесет особого облегчения — от +16 до +23°С.

Судя по прогнозу, объявленный на сегодня оранжевый уровень опасности из-за жары придется продлить еще на сутки.

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Активное поступление более прохладных воздушных масс синоптики спрогнозировали на вторник, 2 июля. Из-за влияния малоподвижного контрастного фронтального раздела в этот день разница температурного фона между Гродненской и Гомельской областями ожидается разительной: дневные максимумы будут колебаться от +17°С по западу Беларуси до +35°С по юго-востоку. Ночью температура, как ожидается, будет оставаться в пределах +16..+23°С.

Одновременно с этим на большей части территории страны синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозами и сильным порывистым ветром, местами, возможно, с градом.

Малоактивные атмосферные фронты и влажные неустойчивые воздушные массы сохранят свой влияние и в среду, 3 июля, рассказал в эфире гостелеканала ОНТ белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Вероятность кратковременных дождей, по его словам, сохранится, ночные температуры опустятся до более комфортного диапазона +11.. +17°C, а днем — до +19.. +24°C.

Аналогичную погодную ситуацию Рябов спрогнозировал и на четверг и пятницу, 4 и 5 июля: кратковременные дожди, слабые утренние туманы, ночные температуры от +12 до +17°C и не выше +25…+29°C днем.

А вот уже к выходным, по словам Рябова, на территорию Беларуси вновь начнут поступать более теплые воздушные массы, из-за которых максимальные дневные температуры вновь устремятся вверх и 6-7 июля достигнут значений +25…+30°C в субботу и +29…+32°C в воскресенье.

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