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«Новая метла» Белоусова

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 30.06.2024, 15:49
  • 3,812
«Новая метла» Белоусова

Что могли не поделить российские пропагандисты и генералы?

Пропагандистский «Царьград» недоумевает, куда исчезла генерал Шевцова, известная как правая рука Сердюкова, а после и Шойгу. Она была отстранена от занимаемой должности президентом РФ 17 июня 2024 года вместе с другими близкими к экс-министру обороны Шойгу заместителями и генералами. В конце мая появилась информация, что Шевцова, отвечавшая за финансовые потоки в ведомстве, тихо написала заявления об увольнении, не дожидаясь проверок «новой метлы» Белоусова.

Со ссылкой на источник «Царьград» заявляет, что после своего скоропостижного увольнения Шевцова с кучей налички сбежала во Францию. Официальные источники это не подтверждают, но и не опровергают.

Собственно, само появление подобной информации на таком ресурсе вызывает удивление. Что могли не поделить пропагандисты и генералы, пусть и бывшие. Или «бей своих, чтоб чужие боялись»?

Телеграм-канал «День опричника»

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