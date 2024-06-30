«Новая метла» Белоусова

«Новая метла» Белоусова2
- Телеграм-канал «День опричника»
- 30.06.2024, 15:49
- 3,812
Что могли не поделить российские пропагандисты и генералы?
Пропагандистский «Царьград» недоумевает, куда исчезла генерал Шевцова, известная как правая рука Сердюкова, а после и Шойгу. Она была отстранена от занимаемой должности президентом РФ 17 июня 2024 года вместе с другими близкими к экс-министру обороны Шойгу заместителями и генералами. В конце мая появилась информация, что Шевцова, отвечавшая за финансовые потоки в ведомстве, тихо написала заявления об увольнении, не дожидаясь проверок «новой метлы» Белоусова.
Со ссылкой на источник «Царьград» заявляет, что после своего скоропостижного увольнения Шевцова с кучей налички сбежала во Францию. Официальные источники это не подтверждают, но и не опровергают.
Собственно, само появление подобной информации на таком ресурсе вызывает удивление. Что могли не поделить пропагандисты и генералы, пусть и бывшие. Или «бей своих, чтоб чужие боялись»?
Телеграм-канал «День опричника»