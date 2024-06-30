В России попал в аварию вертолет Ми-8 30.06.2024, 16:49

иллюстративное фото

На борту было 10 человек.

В воскресенье, 30 июня, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» произвел аварийную посадку в Бодайбинском районе Иркутской области России.

Согласно сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел примерно в 200 км от города Бодайбо.

На борту вертолета находились 7 специалистов из «Авиалесоохраны» и 3 члена экипажа, направлявшиеся для поддержки пожарной группировки в лесном районе. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что все на борту остались живы, и для эвакуации людей был отправлен другой самолет.

Во время полета командир судна решил выполнить посадку на неподготовленной площадке, которая была заранее согласована. Около 14:20 местного времени стало известно о жесткой посадке вертолета в 290 км от аэродрома Мама. Транспортная прокуратура РФ сообщила, что во время посадки на выбранную с воздуха площадку, вертолет коснулся препятствия своим винтом.

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