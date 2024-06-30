Опять Лукашенко с картами? 2 Телеграм-канал «Вольнодумец»

30.06.2024, 19:24

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Соловьев и Скабеева отчаянно пытаются слепить сенсацию.

Обычно, когда Кремль обвиняет, что кто-то хочет сделать что-то плохое, впоследствии делают сами россияне. Помните, как Россия объясняла, почему захватили Крым? Там якобы США собирались построить свою военную базу. Ну а сейчас там российская военная база. А помните, как на Донбасс якобы ехали поезда с нацистами и «Правым сектором», чтобы не давать там говорить по-русски. Теперь там за одно слово на украинском языке российские солдаты бросают украинцев «на подвал».

Уже несколько дней российские пропагандисты крутят старую пластинку Кремля о «грязной бомбе Украины». При этом, ссылаются якобы на заявления министерства обороны РФ. Однако, даже намека на какую-то бомбу в самом сообщении МО РФ нет.

Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге заявил: «По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств».

Понятно, россияне хотят сказать, какое плохое правительство Украины, что в страну завозятся отходы ядерного производства. Не спорим, если это так, то это не очень хорошо, но где факты и где «грязная бомба»?

«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — заявил Кириллов.

Ну, а вам в России, какое дело, куда и как мы возим? Но на основании заявления о ввозе ядерных отходов для утилизации, у кремлевских пропагандистов образца Соловьева и Скабеевой, это звучит уже, как предположение о «грязной бомбе».

Только, где доказательства? Ну хотя бы для верности пригласили Лукашенко с картами, чтобы он показал, где собирают бомбу. А лучше бы предоставили «достоверные фото» ФСБ, как украинский Оппенгеймер-Ермак в офисе президента заливает ядерные отходы в «грязную бомбу». Это была бы сенсация. А так, данные заявления пропагандистов всего лишь очередной раз обнажают грязные мысли Кремля.

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