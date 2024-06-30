закрыть
30 июня 2024, воскресенье, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники показали блестящую работу дронов на Северском направлении

  • 30.06.2024, 22:17
  • 1,058
Украинские пограничники показали блестящую работу дронов на Северском направлении

В результате у оккупантов есть потери погибшими и ранеными.

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно в сети продемонстрировали результаты боевой работы дронов пограничников на Северском направлении.

Видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По оккупантам отработали бойцы пограничного отряда бригады «Месть», пишет obozrevatel.com.

В результате работы украинских защитников был ликвидирован один оккупант и 5 ранено.

«1 ликвидирован и 5 раненых оккупантов – работа дронов пограничников бригады «Месть» на Северском направлении», – пишут в ГНСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич