Украинские пограничники показали блестящую работу дронов на Северском направлении 30.06.2024, 22:17

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В результате у оккупантов есть потери погибшими и ранеными.

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно в сети продемонстрировали результаты боевой работы дронов пограничников на Северском направлении.

Видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По оккупантам отработали бойцы пограничного отряда бригады «Месть», пишет obozrevatel.com.

В результате работы украинских защитников был ликвидирован один оккупант и 5 ранено.

«1 ликвидирован и 5 раненых оккупантов – работа дронов пограничников бригады «Месть» на Северском направлении», – пишут в ГНСУ.

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