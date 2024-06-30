Украинские пограничники показали блестящую работу дронов на Северском направлении
- 30.06.2024, 22:17
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В результате у оккупантов есть потери погибшими и ранеными.
Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно в сети продемонстрировали результаты боевой работы дронов пограничников на Северском направлении.
Видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По оккупантам отработали бойцы пограничного отряда бригады «Месть», пишет obozrevatel.com.
В результате работы украинских защитников был ликвидирован один оккупант и 5 ранено.
«1 ликвидирован и 5 раненых оккупантов – работа дронов пограничников бригады «Месть» на Северском направлении», – пишут в ГНСУ.