Польского пограничника ранили на границе с Беларусью 1 4.06.2024, 8:31

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иллюстративное фото

Группа мигрантов пошла на прорыв в районе Бяловежи.

Польский пограничник получил ранение на границе с Беларусью в понедельник утром. Инцидент произошел во время пресечения попытки группы мигрантов прорваться через границу в районе Бяловежи.

Ветка, брошенная мигрантами, попала пограничнику в голову, в результате он был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает, сообщили в Пограничной охране.

Представитель Подлясского отдела Погранохраны Катаржина Зданович поделилась с RMF FM подробностями происшествия. Оно произошло около 4 утра в понедельник. Группа из десяти мигрантов забрасывала польский патруль камнями, толстыми ветками, некоторые из иностранцев использовали газовые баллончик. Ветка попала одному из пограничников в голову, он получил повреждения в районе глаза, из-за чего и был отправлен в больницу.