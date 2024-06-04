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Визит в Монголию серьезно испортил настроение Лукашенко

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 4.06.2024, 10:46
  • 5,010
Визит в Монголию серьезно испортил настроение Лукашенко

Нестройная картина мира окончательно рушится.

Визит в Монголию серьезно испортил настроение синепалому.

Его и без того нестройная картина мира окончательно рушится. Оказывается, в странах, которые он считает странами третьего мира и одновременно близкими по духу диктатурами, может быть относительно свободная пресса. А его как «дорогого гостя» могут встречать акциями протеста.

И это не в какой-нибудь Австрии, а в Монголии. Так болезненно о том, что он всего лишь мелкий диктатор, полностью зависимый от старшего брата, подозреваемый в совершении преступлений против человечности, ему не напоминали с 2020 года.

Отсюда странные исторические экскурсы и попытки научить монголов какой-то новой версии истории. Только вот все это оставило даже у хозяев, которые его принимали, тягостное впечатление. Два трактора не перевесят негатива, связанного с визитом, накануне выборов.

У Монголии, в отличие от Ирана есть выбор, с кем дружить, а кто токсичен. Слон в посудной лавке им точно не нужен.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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