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У польского пограничника, на которого напали нелегалы, диагностировали перелом основания черепа

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  • 4.06.2024, 13:15
  • 3,186
У польского пограничника, на которого напали нелегалы, диагностировали перелом основания черепа
иллюстративное фото

В данный момент он находится в больнице.

В понедельник утром польский пограничник получил ранение во время попытки группы нелегалов прорваться через границу из Беларуси в Польшу.

Представительница Погранслужбы Польши Катажина Зданович рассказала изданию RMF, что все произошло около 4 утра в понедельник в районе Беловежи. Группа из примерно десяти мигрантов забрасывала польский патруль камнями и толстыми ветками, некоторые иностранцы распылили газ из баллончика. Ветка попала одному из пограничников в голову, он получил травму в области глаза.

Погранслужба написала, что их сотрудник находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщает, что состояние пограничника описывается как тяжелое. У него диагностировали перелом основания черепа и повреждение глазницы.

«Есть риск, что его глаз не удастся спасти», — уточнили журналисты.

31 мая еще двое польских солдат получили ранения при столкновении с мигрантами на границе с Беларусью. 28 мая один из польских пограничников получил ножевое ранение. Угрозы жизни солдата нет.

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