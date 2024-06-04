Политолог: Лукашенко не ожидал, что такое произойдет в Монголии 2 4.06.2024, 17:39

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Григорий Месежников

Белорусский диктатор получил щелчок по лбу.

Лукашенко в Монголии встретили протестами, бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж призывал арестовать его, а местная пресса называла его соучастником войны в Украине.

Сайт Charter97.org попросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова оценить визит белорусского правителя в Улан-Батор:

— Я знаю, что Монголия — страна, которая считается демократической, где после выборов обычно меняются правительственные силы. То есть, в принципе, страна не входит в состав этих авторитарных режимов. Там сейчас у власти находятся наследники бывшей компартии.

Думаю, что Лукашенко, наверное, расстраивает их как союзников. Понятно, что визит стал возможен по обоюдному согласию. Но это не значит, что в Монголии не могут произойти изменения в обратную сторону.

Оппозиция там настроена по-другому. На то, чтобы Монголия не выпала из демократического сообщества. Они подчеркивают, что для них Лукашенко не партнер. Для Монголии поддерживать отношения с таким режимом — репутационная проблема. Это может ухудшить имидж страны, если она станет сотрудничать с режимом Лукашенко.

Похоже на то, что Лукашенко сам не разобрался, куда он вообще поехал. Наверное, он и не ожидал, что там такое могло произойти.

Лукашенко ориентируется исключительно на авторитарные режимы, которые подходят ему по духу. Он вообще свой режим сделал составной частью интернационала таких государств-изгоев, которые ведут себя с соседями и окружающим миром, скажем, по-хамски.

Произошедшее в Монголии — это такой щелчок по лбу. Лукашенко же ведет себя снова как российский лакей.

— Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал опубликовал восьмиминутное видео, где белорусский правитель оправдывается за соучастие в войне в Украине и сравнивает Путина с Чингисханом. Зачем понадобился такой странный исторический экскурс?

— Он просто подстроился под ситуацию. Чингисхан не всюду в Азии вызывает внутреннее сопротивление. Есть нации, которые считают его предшественником государств, которые там существовали.

Если Лукашенко на самом деле так дистанцировался, то это странно. Но главное, все-таки, в этом случае не его речи, а реальная политика. Он во всем поддерживает российскую агрессию в Украине, первоначальная фаза которой осуществилась с территории Беларуси.

Лукашенко — странный человек. Анализировать его мыслительные процессы — дело неблагодарное. Подчеркну, тут главное не то, что он говорит, а что он делает.