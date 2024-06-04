Греф назвал экономику России сильно перегретой 4.06.2024, 21:29

1,318

Герман Греф

Глава Сбербанка об этом заявил в Совете Федерации.

Экономика России сильно перегрета, в этих условиях Центробанк тормозит ее развитие, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — сказал он.

В связи с этим Центробанк РФ проводит сейчас неприятную, но рациональную политику, считает Греф. «Другого пути нет. Мы знаем примерно, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример — Турция», — заявил глава Сбербанка.