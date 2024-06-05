Назревает неизбежное: россияне готовятся к атаке на Крымский мост

Назревает неизбежное: россияне готовятся к атаке на Крымский мост2
- 5.06.2024, 8:03
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Украинские партизаны узнали интересные детали.
Вдоль Крымского моста российские военные разместили старые баржи в попытке защитить его от украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram-канале.
По данным движения, россияне также перебрасывают дополнительные системы ПВО в район Керчи, места их размещения зафиксированы.
«Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике», — говорится в публикации.
Сообщается, что удар по нефтебазе порта «Кавказ» возле Керчи, которая, по некоторым данным, обеспечивает топливом оккупационные войска на юге, был подготовительным этапом, а главный удар — впереди.
Напомним, что, по информации «Схем», Силам обороны удалось восемью ракетами РК-360МЦ «Нептун» частично разрушить нефтяной терминал, расположенный на территории порта «Кавказ» в Керчи. На спутниковых снимках Planet Labs за 31 мая видны последствия ракетных ударов.
Также сообщалось о подробностях удара по порту «Кавказ». По утверждениям военного журналиста Андрея Цаплиенко, ВСУ «потроллили» российскую ПВО, а в следующий раз будут атаковать ПТУРами.
Российские военные блогеры, в свою очередь, ссылаются на недостаток ПВО после залпов западного оружия по российской территории. Отмечается, что российские концерны, выпускающие ЗРК, готовились к совершенно другой войне, а «архитектуры» российских ЗРК нужно пересмотреть.