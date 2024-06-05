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Вице-премьер Казахстана пообещал соблюдать санкции Запада против РФ

  • 5.06.2024, 19:09
Вице-премьер Казахстана пообещал соблюдать санкции Запада против РФ
Серик Жумангарин

По его словам, это выгодно с экономической точки зрения.

Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, поскольку «это выгодно с экономической точки зрения», заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин. «У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом», — объяснил Жумангарин (его слова приводит Zakon.kz).

Вице-премьер отметил, что в рамках проводимой санкционной политики Казахстану удается удержать свои позиции.

В начале апреля казахстанские банки начали массово отказываться от обслуживания российских карт «Мир». К санкциям, в частности, присоединился крупнейший в Казахстане банк Halyk Bank, полностью прекративший обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах. Также карты банков РФ перестали обслуживать ForteBank, Нурбанке, Freedom Bank и «ЦентрКредит».

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Нарушители правил могут попасть под полные блокирующие санкции Соединенных Штатов.

Казахстан является ключевым торговым партнером РФ на постсоветском пространстве, который входит в военный блок ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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