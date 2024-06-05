Польша направила на границу с Беларусью спецтехнику и дополнительные силы полиции 1 5.06.2024, 22:06

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Это связано с увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат.

Польша разместила на границе с Беларусью дополнительные силы полиции и водометы, сообщило в среду агентство PAP.

«Вчера на границу были направлены полицейские отряды для борьбы с беспорядками. В составе дополнительных сил — более 250 полицейских, сейчас в приграничной зоне с Беларусью находятся 370 полицейских», - сообщила агентству пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак.

Она отметила, что в числе отправленных на границу, в частности, силы контртеррора, кинологи и офицеры других полицейских служб, туда доставлены водометы, прожекторы и системы звукового оповещения.

Сообщается, что увеличение присутствия полиции на польско-белорусской границе «связано с увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне».