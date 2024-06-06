Белорус поехал на заработки в Россию, попал в рабство и лишился ноги 8 6.06.2024, 21:16

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Сейчас он проходит длительную реабилитацию на родине.

Новости о случаях принудительного труда появляются в сводках часто. Многие отправляются в Россию на заработки, но попадают в рабство.

Подобная история случилась и с 42-летним белорусом Станиславом Жуковым. Он поехал на заработки в соседнюю страну.

На одном из вокзалов в Москве к белорусу подошли двое мужчин, предложили работать на ферме трактористом. Обещали платить ₽40 тыс. в месяц (около Br1430).

Но в итоге Станислава привезли в Дагестан и заставили работать на кирпичном заводе.

Как пишет российское движение «Альтернатива», которое занимается борьбой с рабством, все документы и деньги у мужчины забрали.

После потерпевший рассказал, что зарплату ему не выдавали, не было и выходных.

Когда Станислав пытался отстаивать свои права, его избивали. Он обращался за помощью к тем, кто приезжал на завод, но получал отказы.

Первая попытка побега оказалась неудачной – мужчину поймали и сильно избили. В марте этого года белорус все-таки сумел сбежать, однако по дороге его сбила машина.

Станислава привезли в больницу со множественными травмами и переломами. Врачи сделали необходимые операции, однако одну ногу до колена все же ампутировали.

В госпитале мужчина пролежал три месяца. А местный врач рассказал о случившемся волонтерам, после чего Станиславу сделали новые документы и отправили в Беларусь.

Сейчас мужчина проходит обследование, ему должны оформить инвалидность.