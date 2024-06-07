Теневая война Кремля против Европы усиливается 2 Олеся Яхно

7.06.2024, 16:44

НАТО пора остановить гибридные атаки России.

Россия в течение длительного времени спонсировала тайные акты уничтожения в Европе.

Это заголовок публикации в Bloomberg, где, опять же, приводятся примеры российских диверсий в европейских городах, о которых мы все последние месяцы много слышали/читали.

«В Германии задержали граждан России по обвинению в планировании нападения на военные объекты. Английская прокуратура утверждает, что российские агенты подожгли склад помощи для Украины. Швеция расследует вероятные диверсионные действия, спонсируемые Россией. Чешское правительство также обвиняет Москву в саботаже ее железных дорог. Эстония обнаружила множество российских заговоров на своей территории. Российские корабли подозревают в нацеливании на кабели связи и ветровые электростанции в Северном море. Теперь Москва может быть причастна к подозрительным пожарам в Польше. Перечень обвинений продолжается и продолжается», – констатирует издание.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас очень точно сформулировала: Россия, похоже, ведет «теневую войну» против Европы – «кампанию, направленную на ослабление поддержки Западом Украины или по крайней мере наказание европейских стран за ее оказание».

Путин милитаризирует российское общество и поднимает оборонное производство до рекордных уровней, но при этом отмечается важный фактор: «Если бы он сомневался в приверженности Америки Европе, у него мог бы возникнуть соблазн совершить нападение с захватом, возможно, против стран Балтии, чтобы показать, насколько пустым является Альянс».

Также упоминается то, что Россия в течение длительного времени спонсировала тайные акты уничтожения в Европе. «Еще в 2014 году российские агенты, вероятно, саботировали чешские склады боеприпасов с оружием, направляющимся в Украину. Его режим культивировал преступников и радикалов в качестве доверенных лиц; он сделал миграцию оружием, выталкивая беженцев через границы в Европу. Он использовал номинально гражданские возможности, такие как рыболовные траулеры, для нападения на ценные подводные инфраструктуры. В течение многих лет Москва также спонсировала попытки государственного переворота и планирование убийств в странах от Черногории до Германии. Иногда она просто передвигала или угрожала передвинуть свои сухопутные и морские границы с соседними государствами. Добавьте к этому хорошо отточенные возможности России в ведении политической войны – операции влияния, кибератаки и другие средства вмешательства – и Путин будет иметь все необходимое для нападения низкой интенсивности на Запад».

Я почему обратила внимание на эту публикацию, кроме напоминания самих фактов? Потому что на Западе вот вроде бы все понимают (что приведенные выше и другие факты российских разрушительных действий направлены на подрыв политики Запада как таковой), а все равно довольно медленно перестраиваются в вопросе понимания общих угроз.

В тот момент, когда одно из направлений действий Кремля – показать, что оборонные гарантии НАТО не обязательно могут остановить Россию от агрессивных действий, Альянсу как раз важно дать понять обратное. Иначе Россия как «Тегеран на Волге» будет и дальше продвигаться в своей гибридности.

Олеся Яхно, Facebook