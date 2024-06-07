Потерявшийся в горах металлоискатель случайно нашел сокровище 7.06.2024, 18:32

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Меч, топор и украшения.

Недавно в Великобритании был найден клад бронзового века, включающий меч, топор и украшения.

Джон Белгроув, металлоискатель, наткнулся на это сокровище, когда отделился от группы коллег во время охоты за сокровищами в Дорсете, графстве на юго-западе Англии, сообщает The Guardian.

Поднявшись на возвышенность, чтобы найти своих друзей, Белгроув услышал сигнал от своего устройства. «Было ясно, что там был металл, но я думал, что это просто старая банка или что-то в этом роде, — рассказал он The Guardian. — Я выкопал около 20 сантиметров и нашел предмет странной формы, покрытый глиной».

Этот загадочный предмет оказался рапирой длиной 61 сантиметр, разбитой на три части, вероятно, намеренно. Бронзовая рукоятка меча, которую Белгроув назвал «исключительной», была выполнена в виде дерева. Это оружие является одним из трех известных мечей этого стиля, найденных в Великобритании.

Дальнейшие раскопки выявили декоративный браслет и металлический топор, распространенный инструмент бронзового века, который должен был быть прикреплен к деревянной ручке. «Когда я увидел топор, я понял, что это клад бронзового века, — сказал Белгроув. — Моя голова кружилась. Лезвие меча все еще было острым».

Белгроув передал находку, известную как Столбриджский клад середины бронзового века, в Дорсетский музей, который объявил эти предметы «национально важными». «Этот клад невероятно особенный, — сказала Элизабет Селби, директор коллекций Дорсетского музея. — Меч-рапира действительно необычен из-за литой бронзовой рукоятки. Украшение браслета тоже весьма необычно».

Селби добавила, что находка позволяет по-новому взглянуть на людей, живших в этом регионе в бронзовом веке (около 2300−800 гг. до н. э.). «Подобные находки рассказывают нам о том, как люди путешествовали, встречались и обменивались идеями с другими людьми на континенте за столетия до римского вторжения в 43 году н. э., — отметила Селби. — Там существовало фермерское сообщество, и эти люди заработали достаточно богатства, чтобы обменивать предметы, сделанные другими».

Музей планирует включить эти предметы в предстоящую выставку.