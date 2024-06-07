Путин привел цифру, которая явно не понравится Лукашенко 14 7.06.2024, 20:14

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Она касается сельского хозяйства.

На встрече со своими пропагандистами Путин заявил, что 90% беларуского экспорта сельхозпродукции идет в РФ. Эту цифру он привел в качестве примера успешного развития «союзного государства». Читатель сайта Charter97.org рассказал, почему эта фраза не понравится Лукашенко:

— Путин больно щелкнул по носу лукашенковскую пропаганду, которая утверждает, что агрохунта чуть ли не весь мир кормит. Добавили унижения путинские журналисты со «Спутника Беларусь», которые перекрутили, что он заявил про 90 % всего беларуского экспорта.

Высказывание русского диктатора — это тревожный знак для всех белорусов. Он рассуждает о Беларуси не как о независимой стране, а о российской провинции.