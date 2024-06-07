закрыть
7 июня 2024, пятница, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин привел цифру, которая явно не понравится Лукашенко

14
  • 7.06.2024, 20:14
  • 10,460
Путин привел цифру, которая явно не понравится Лукашенко

Она касается сельского хозяйства.

На встрече со своими пропагандистами Путин заявил, что 90% беларуского экспорта сельхозпродукции идет в РФ. Эту цифру он привел в качестве примера успешного развития «союзного государства». Читатель сайта Charter97.org рассказал, почему эта фраза не понравится Лукашенко:

— Путин больно щелкнул по носу лукашенковскую пропаганду, которая утверждает, что агрохунта чуть ли не весь мир кормит. Добавили унижения путинские журналисты со «Спутника Беларусь», которые перекрутили, что он заявил про 90 % всего беларуского экспорта.

Высказывание русского диктатора — это тревожный знак для всех белорусов. Он рассуждает о Беларуси не как о независимой стране, а о российской провинции.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип